Kupo KS-422 SK 3" suction cup w/ball head вакуумный держатель с шаровой головкой

Характеристики:
- Максимальная нагрузка 7 кг
- Крепление - шаровая голова с присоской, втулка с внутренней резьбой 1/4"-20
- Диаметр шаровой головы 26 мм
- Диаметр присоски 3"
- Материал - резина/пластик/алюминий
- Цвет - черный/серый
- Вес - 150 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KS-422 SK 3" suction cup w/ball head - вакуумный держатель с шаровой головой.
Вакуумный держатель оснащен присоской размером 3" (7,62 см) и шаровой головкой Super Knuckle. Идеально подходит для временной установки легких по весу видео камер, осветительных или звукозаписывающих приборов на гладких, непористых поверхностях.Совместим с аксессуарами серии Super Knuckle.
Характеристики:
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