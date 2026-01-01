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Kupo KS-422 SK 3" suction cup w/ball head вакуумный держатель с шаровой головкой

Kupo KS-422 SK 3" suction cup w/ball head вакуумный держатель с шаровой головкой

Kupo
Артикул: NVF-9460

Kupo KS-422 SK 3" suction cup w/ball head - вакуумный держатель с шаровой головой.

Вакуумный держатель оснащен присоской размером 3" (7,62 см) и шаровой головкой Super Knuckle. Идеально подходит для временной установки легких по весу видео камер, осветительных или звукозаписывающих приборов на гладких, непористых поверхностях.Совместим с аксессуарами серии Super Knuckle.

Описание

Характеристики:

  • Максимальная нагрузка 7 кг
  • Крепление - шаровая голова с присоской, втулка с внутренней резьбой 1/4"-20
  • Диаметр шаровой головы 26 мм
  • Диаметр присоски 3"
  • Материал - резина/пластик/алюминий
  • Цвет - черный/серый
  • Вес - 150 г

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