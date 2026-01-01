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Russian Grip СТ 155-01 страховочный тросик 70 см

Russian Grip СТ 155-01 страховочный тросик 70 см

Russian Grip
Артикул: MTG-3062

Russian Grip СТ 155-01 страховочный тросик 70 см. Страховочный трос 70 см это страховка для осветительных приборов и прочих предметов требующих особого отношения Это мелкая деталь является неотъемлемой частью в работе осветителей на съёмочной площадке.

Описание

Russian Grip СТ 155-01 страховочный тросик 70 см

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Наличие
в наличии 1-3 шт

Линза Френеля Nanlite FL-11 – светоформирующая насадка для увеличения светоотдачи осветительных приборов.

7 900 ₽
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