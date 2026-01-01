Арт. DAN-8876Nanlite FL-11 линза Френеля для Forza 60
Наличие
в наличии 1-3 шт
Линза Френеля Nanlite FL-11 – светоформирующая насадка для увеличения светоотдачи осветительных приборов.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Russian Grip СТ 155-01 страховочный тросик 70 см. Страховочный трос 70 см это страховка для осветительных приборов и прочих предметов требующих особого отношения Это мелкая деталь является неотъемлемой частью в работе осветителей на съёмочной площадке.
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Линза Френеля Nanlite FL-11 – светоформирующая насадка для увеличения светоотдачи осветительных приборов.