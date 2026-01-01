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П-Фото (1097-3) рельс длиной 3 м.

П-Фото (1097-3) рельс длиной 3 м.

П-Фото
Артикул: DAN-3363

Рельс П-Фото (1097-3) длиной 3 м.

Профильный рельс для монтажа подвесной потолочной системы, длиной 3 метра. 

Описание

П-Фото (1097-3) рельс длиной 3 м.

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