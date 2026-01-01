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Manfrotto FF3043 подвесная система 3x4 м с тремя пантографами и удлинителем

Manfrotto FF3043 подвесная система 3x4 м с тремя пантографами и удлинителем

Manfrotto
Артикул: FTR-1134

Manfrotto FF3043 – комплект подвесной системы предназначен для трех источников света с пантографами 27–200 см. Комплект состоит из двух фиксированных рельсов четырехметровой длины, двух подвижных рельсов трехметровой длины и держателей для трех приборов (3 пантографов) и подойдет для студии средних размеров.

Описание

Система превосходно впишется в видео- или фотостудию, где необходимо полное отсутствие сетевых шнуров и стоек. С ее помощью можно решить проблему размещения осветительного оборудования без использования традиционных стоек, которые своими «широкими ногами» могут загромождать пространство и препятствовать необходимому перемещению осветительных приборов.

С данном системой можно легко и без проблем перемещать осветительные приборы по всей площади студии, облегчая движение приборов и аксессуаров (таких, например, как софтбоксы). Правильно скомбинированная подвесная система с грамотным набором аксессуаров всегда сделает вашу студию идеальным местом для проведения фото-, видео- и киносъемки.

Комплектация

  • 9" Rails (FF6003B) рельс 4 м - 2 шт.
  • 12" Rails (FF6004B) рельс 3 м - 2 шт.
  • пантограф (FF3512N86) - 3 шт.
  • телескопически удлинитель FF3249 - 1 in/
  • двойные каретки (FF3232) - 2 шт.
  • двойные раздвижные каретки с одним тормозов (3236) - 2 шт.
  • каретка с адапетром 5/8 дюймов (FF3230) - 4 шт.
  • монтажные кронштейны/площадки для потолка (FF3210) - 6 шт.
  • наборы концевых упоров (FF3207) - 3 шт.
  • страховочные тросы (FF3276) - 3 шт.

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