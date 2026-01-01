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Kupo SW-03ST dia. 4,8 мм страховочный трос 100 см

Kupo SW-03ST dia. 4,8 мм страховочный трос 100 см

Kupo
Артикул: DAN-6639

Kupo SW-03ST - страховочный тросик из нержавеющей стальной проволоки, соответствующий стандартам DIN3055 и DIN3060.

Используется в качестве вспомогательного крепежного элемента для установочного, осветительного и другого оборудования при монтировании подвесной системы или стойки. Является гибким страховочным средством в дополнение к основному креплению. Тросик диаметром 4,8 мм. Размер тросика 100 см карабина 6 см, створ карабина 9,7 мм. Безопасная рабочая нагрузка 50 кг.

Описание

Kupo SW-03ST dia. 4,8 мм страховочный трос 100 см

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