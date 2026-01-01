Raylab RL-MSB01 стойка-пантограф для микрофона

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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Микрофонная стойка со струбциной для крепления к столу или другим плоским поверхностям толщиной 3-50 мм. Максимальная нагрузка 1 кг. Длина колен 35 см. Легко регулируется по высоте и по углу наклона. Универсальное крепление 1/4" на конце стойки для установки смартфонов, компактных осветителей и камер, поп-фильтров, паук-держателей и других аксессуаров.
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