Color 2500 стойка для освещения 2,5 м с пружинным амортизатором

Описание

Универсальный напольный штатив, подойдет к любой кольцевой лампе и фотооборудованию фирмы Color. Штатив легко регулируется по высоте (способ фиксации секций - винтовые зажимы) и достаточно высокий, что бы удовлетворить все нужды освещения, а также очень компактный, легкий и поставляется в комплекте с удобным брендовым чехлом.

Характеристики: