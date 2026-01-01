Color 2500 стойка для освещения 2,5 м с пружинным амортизатором

Универсальный напольный штатив, подойдет к любой кольцевой лампе и фотооборудованию фирмы Color. Штатив легко регулируется по высоте (способ фиксации секций - винтовые зажимы) и достаточно высокий, что бы удовлетворить все нужды освещения, а также очень компактный, легкий и поставляется в комплекте с удобным брендовым чехлом.
Характеристики:
- материал - алюминий
- количество секций - 3
- максимальная рабочая высота - 250 см
- минимальная рабочая высота - 80 см
- диаметр секций - 28, 25, 22 мм
- нагрузка - до 7 кг
- вес - 1,8 кг