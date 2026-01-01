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Color 2500 стойка для освещения 2,5 м с пружинным амортизатором
Color 2500 стойка для освещения 2,5 м с пружинным амортизатором
Color 2500 стойка для освещения 2,5 м с пружинным амортизатором

Color 2500 стойка для освещения 2,5 м с пружинным амортизатором

Color
Артикул: DAN-5383

Напольный штатив Color.

Алюминиевый трехсекционный, напольный штатив. Предназначен для установки оборудования весом до 7 кг. Высота от 0,8 до 2,5 м. Вес - 1,8 кг. Цвет - черный.

Описание

Универсальный напольный штатив, подойдет к любой кольцевой лампе и фотооборудованию фирмы Color. Штатив легко регулируется по высоте (способ фиксации секций - винтовые зажимы) и достаточно высокий, что бы удовлетворить все нужды освещения, а также очень компактный, легкий и поставляется в комплекте с удобным брендовым чехлом.

Характеристики:

  • материал - алюминий
  • количество секций - 3
  • максимальная рабочая высота - 250 см
  • минимальная рабочая высота - 80 см
  • диаметр секций - 28, 25, 22 мм
  • нагрузка - до 7 кг
  • вес - 1,8 кг

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