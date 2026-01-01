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Benro MeVideo BMLIVESTAL Livestream stand стойка с шаровой головой
Benro MeVideo BMLIVESTAL Livestream stand стойка с шаровой головой
Benro MeVideo BMLIVESTAL Livestream stand стойка с шаровой головой
Benro MeVideo BMLIVESTAL Livestream stand стойка с шаровой головой

Benro MeVideo BMLIVESTAL Livestream stand стойка с шаровой головой

Benro
Артикул: DAN-8294

Алюминиевая стойка с шаровой головой. Установочная резьба 1/4. В сложенном виде всего 48,5 см .Эргономичные клипсовые зажимы обеспечивают надежную и быструю фиксацию стойки на необходимой высоте.

Описание

Характеристики:

  • Вес, кг – 0,75
  • Допустимая нагрузка на стойку, кг – 2
  • Допустимая нагрузка на голову, кг - 1
  • Минимальная высота, см – 42,5
  • Максимальная высота, см – 170
  • В сложенном виде, см – 48,5
  • Материал – алюминий/технополимер

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