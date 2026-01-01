Benro MeVideo BMLIVESTAL Livestream stand стойка с шаровой головой

Характеристики:
- Вес, кг – 0,75
- Допустимая нагрузка на стойку, кг – 2
- Допустимая нагрузка на голову, кг - 1
- Минимальная высота, см – 42,5
- Максимальная высота, см – 170
- В сложенном виде, см – 48,5
- Материал – алюминий/технополимер
Москва
Малая Семеновская 3с6
Алюминиевая стойка с шаровой головой. Установочная резьба 1/4. В сложенном виде всего 48,5 см .Эргономичные клипсовые зажимы обеспечивают надежную и быструю фиксацию стойки на необходимой высоте.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Raylab LS001- студийная стойка с пружинной амортизатором для установки оборудования, высота 220 cм.