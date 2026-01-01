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Falcon Eyes AP-В038 распорка

Falcon Eyes AP-В038 распорка

Falcon Eyes
Артикул: VBR-401

Falcon Eyes AP-В038 – распорка, которая может играть роль вертикальной опоры переменной высоты. Предназначена для установки фонов и другого фотооборудования. Может использоваться для крепления системы подъема фона.

Описание

Характеристики:

  • минимальная высота – 236
  • максимальная высота – 380
  • количество секций – 2
  • диаметры секций – 40/45

 

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