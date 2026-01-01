Характеристики:
- минимальная высота – 236
- максимальная высота – 380
- количество секций – 2
- диаметры секций – 40/45
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes AP-В038 – распорка, которая может играть роль вертикальной опоры переменной высоты. Предназначена для установки фонов и другого фотооборудования. Может использоваться для крепления системы подъема фона.
Характеристики:
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