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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Russian Grid ГР-МП12 сумка-противовес 12кг. Сумка-противовес для песка или дроби. Используется для утяжеления ножек систендов для предотвращения опрокидывания. Рекомендуем использовать с Fotokvant CARGO-2 чугунные шарики для наполнения мешков 2 кг.
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