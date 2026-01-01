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Falcon Eyes RAH-35 поворотный держатель для перекладины

Falcon Eyes RAH-35 поворотный держатель для перекладины

Falcon Eyes
Артикул: VBR-111

Falcon Eyes RAH-35 – держатель перекладины поворотный. Изготовлен из металла.

С его помощью можно установить трубу или перекладину диаметром 35 мм на стандартную стойку. Конструкция держателя оснащена системой регулировки угла наклона перекладины.

Описание

Falcon Eyes RAH-35 поворотный держатель для перекладины

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