Falcon Eyes RAH-35 поворотный держатель для перекладины

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes RAH-35 – держатель перекладины поворотный. Изготовлен из металла.
С его помощью можно установить трубу или перекладину диаметром 35 мм на стандартную стойку. Конструкция держателя оснащена системой регулировки угла наклона перекладины.
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