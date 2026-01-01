Manfrotto MLH1HS-2 поворотный кронштейн для вспышки

Описание

Кронштейн нового поколения заменивший весьма успешный кронштейн MLH1HS.

Отверстие для зонта расположено под углом, что позволяет расположить вспышку в центре зонта для равномерного распределения света.

Эргономичная ручка фиксации угла наклона кронштейна обеспечивает жесткую фиксацию.

Изменен способ фиксации кронштейна на стойке. Новый запирающий механизм позволяет использовать любую стойку или аксессуар.

Инновационный механизм противовеса остается ключевой особенностью кронштейна, обеспечивая максимальную безопасность благодаря подпружиненной системе, которая предотвращает случайное падение оборудования.

Уникальный замок-кольцо позволяет пользователю быстро и надежно закрепить оборудование.