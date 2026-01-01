Manfrotto 244MICRO-AA кронштейн шарнирный

Описание

Кронштейн совместим с большим количеством оборудования, используемого в кино и видео индустрии (на корпусах камер, мониторах, светодиодах и штативах и тп.).

Штифты предотвращают проворачивание оборудования и обеспечивают надежную фиксацию. Пластина реверсивная, для использования стандартной резьбы 3/8" без штифтов, просто переверните пластину.

Противоскользящий адаптер оснащен круглой пластиной из нержавеющей стали с резьбой 1/4". Пластина с мягкой резиновой фактурной поверхностью, идеально подходящей для безопасного крепления целого ряда аксессуаров, включая внешние мониторы, осветители, микрофоны и многое другое с меньшей вероятностью того, что они ослабнут или получат повреждения.

Технические характеристики: