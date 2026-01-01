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Manfrotto 244MICRO-AA кронштейн шарнирный
Manfrotto 244MICRO-AA кронштейн шарнирный
Manfrotto 244MICRO-AA кронштейн шарнирный
Manfrotto 244MICRO-AA кронштейн шарнирный
Manfrotto 244MICRO-AA кронштейн шарнирный
Manfrotto 244MICRO-AA кронштейн шарнирный
Manfrotto 244MICRO-AA кронштейн шарнирный
Manfrotto 244MICRO-AA кронштейн шарнирный

Manfrotto 244MICRO-AA кронштейн шарнирный

Manfrotto
Артикул: DAN-3849

Кронштейн шарнирный Manfrotto 244MICRO-AA.

Состоит из двух секций, общая длина которых составляет 15 см. Допустимая нагрузка - 3 кг. В сложенном виде длина - 7,5 см. Имеет двухштифтовый адаптер 3/8" (стандарт Arri), предотвращающий вращение. Материал - алюминий. Вес - 250 г. 

Описание

Кронштейн совместим с большим количеством оборудования, используемого в кино и видео индустрии (на корпусах камер, мониторах, светодиодах и штативах и тп.).

Штифты предотвращают проворачивание оборудования и обеспечивают надежную фиксацию. Пластина реверсивная, для использования стандартной резьбы 3/8" без штифтов, просто переверните пластину.

Противоскользящий адаптер оснащен круглой пластиной из нержавеющей стали с резьбой 1/4". Пластина с мягкой резиновой фактурной поверхностью, идеально подходящей для безопасного крепления целого ряда аксессуаров, включая внешние мониторы, осветители, микрофоны и многое другое с меньшей вероятностью того, что они ослабнут или получат повреждения.

Технические характеристики:

  • длина - 15 см
  • материал - алюминий
  • вес - 250 г
  • допустимая нагрузка - 3 кг

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