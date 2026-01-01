Kupo KP-X20P удлинительная штанга 200 см цвет серебро

Арт. DAN-8969Kupo KP-X15B удлинительная штанга 150 см цвет черный
Наличие
в наличии 1-3 шт
Kupo KP-X15B - прочная алюминиевая трубка, благодаря которой легко удлиняется автопол Kupole.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KP-X20P - прочная алюминиевая трубка, благодаря которой легко удлиняется автопол Kupole.
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Kupo KP-X15B - прочная алюминиевая трубка, благодаря которой легко удлиняется автопол Kupole.
Kupo KPL2137PD Kupole Extends - телескопическая штанга длинной 210-370 см.
Алюминиевая штанга-распорка предназначена для установки складных выносных и упорных конструкции (риги), систем для установки фонов, осветительных приборов, стеллажных конструкций и т.д.