Kupo KP-X15B удлинительная штанга 150 см цвет черный

Kupo KP-X20B - прочная алюминиевая трубка, благодаря которой легко удлиняется автопол Kupole.
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KP-X15B - прочная алюминиевая трубка, благодаря которой легко удлиняется автопол Kupole.
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Kupo KP-X20B - прочная алюминиевая трубка, благодаря которой легко удлиняется автопол Kupole.
Kupo KPL2137PD Kupole Extends - телескопическая штанга длинной 210-370 см.
Алюминиевая штанга-распорка предназначена для установки складных выносных и упорных конструкции (риги), систем для установки фонов, осветительных приборов, стеллажных конструкций и т.д.
Kupo KP-X20P - прочная алюминиевая трубка, благодаря которой легко удлиняется автопол Kupole.