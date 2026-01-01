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Kupo KP-X15B удлинительная штанга 150 см цвет черный

Kupo KP-X15B удлинительная штанга 150 см цвет черный

Kupo
Артикул: DAN-8969

Kupo KP-X15B - прочная алюминиевая трубка, благодаря которой легко удлиняется автопол Kupole.

Описание

Kupo KP-X15B удлинительная штанга 150 см цвет черный

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