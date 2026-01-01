KUPO KP-M1527PD Kupole Extends from 150-270cm Silver автопол

Артикул: OLE-3546

Устройство для быстрого крепления оборудования. Использует уникальную пружинную систему блокировки для фиксации между потолком и полом или между двумя стенами. Устройство удлиняется с помощью алюминиевой трубки и просто в установке, не требуя дополнительных инструментов. Доступны адаптеры для различных типов крепления. Максимальная нагрузка 24 кг, длина от 150 до 270 см. Состоит из 2 секций.