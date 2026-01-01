KUPO KP-M1527PD Kupole Extends from 150-270cm Silver автопол

Характеристики:
- 2 секции: диаметр 45 мм, 40 мм
- Длина 150 - 270 см
- Допустимая нагрузка от 12 до 24 кг (согласно схеме установки)
- Вес: 2.45 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Устройство для быстрого крепления оборудования. Использует уникальную пружинную систему блокировки для фиксации между потолком и полом или между двумя стенами. Устройство удлиняется с помощью алюминиевой трубки и просто в установке, не требуя дополнительных инструментов. Доступны адаптеры для различных типов крепления. Максимальная нагрузка 24 кг, длина от 150 до 270 см. Состоит из 2 секций.
Характеристики:
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Шаровая голова QZSD Q002.
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