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KUPO KP-M1527PD Kupole Extends from 150-270cm Silver автопол
KUPO KP-M1527PD Kupole Extends from 150-270cm Silver автопол
KUPO KP-M1527PD Kupole Extends from 150-270cm Silver автопол

KUPO KP-M1527PD Kupole Extends from 150-270cm Silver автопол

Kupo
Артикул: OLE-3546

Устройство для быстрого крепления оборудования. Использует уникальную пружинную систему блокировки для фиксации между потолком и полом или между двумя стенами. Устройство удлиняется с помощью алюминиевой трубки и просто в установке, не требуя дополнительных инструментов. Доступны адаптеры для различных типов крепления. Максимальная нагрузка 24 кг, длина от 150 до 270 см. Состоит из 2 секций.

Описание

Характеристики:

  • 2 секции: диаметр 45 мм, 40 мм
  • Длина 150 - 270 см
  • Допустимая нагрузка от 12 до 24 кг (согласно схеме установки)
  • Вес: 2.45 кг.

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