Характеристики:
- Вес 2,1 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
KUPO KCP-818 Adjustable Baby Side Arm кронштейн регулируемый
Регулируемый кронштейн для бокового крепления большого осветительного прибора в любом месте центральной колонны стальной стойки. Кронштейн оснащен двумя студийными пальцами для установки оборудования, положение кронштейна регулируется по длине 380 мм. Крепление на трубки 25-55 мм с помощью быстродействующего зажима-струбцины (KCP-817).
Характеристики:
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Photocycle 120BL – автоматический поворотный стол для предметной фотосъемки и создания 3D-фото.
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Кабель синхронизации платформы и фотоаппарата - преобретается отдельно.