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Kupo KCP-818 Adjustable Baby Side Arm кронштейн регулируемый

Kupo KCP-818 Adjustable Baby Side Arm кронштейн регулируемый

Kupo
Артикул: OLE-1503

KUPO KCP-818 Adjustable Baby Side Arm кронштейн регулируемый

Регулируемый кронштейн для бокового крепления большого осветительного прибора в любом месте центральной колонны стальной стойки. Кронштейн оснащен двумя студийными пальцами для установки оборудования, положение кронштейна регулируется по длине 380 мм. Крепление на трубки 25-55 мм с помощью быстродействующего зажима-струбцины (KCP-817).


Описание

Характеристики:

  • Вес 2,1 кг

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