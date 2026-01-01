GreenBean Mechanic 265 операторский кран

Описание

Основание крана - это тележка на колесах с максимальной нагрузкой до 200 кг. Алюминиевая операторская тележка с радиусом крепления для штатива 92 см легко раскладывается и фиксируется двумя винтами. Благодаря трем колесам диаметром 13 см тележку легко перемещать, каждое колесо оснащено тормозом.

На тележке установлен алюминиевый штатив (тренога), регулируемый по высоте от 80 до 155 см. Прочность и жесткость штатива обеспечены за счет алюминиевого профиля диаметром 24 мм, а эффективное сопротивление кручению - за счет рамочной конструкции треноги. В комплект входит съемная раздвижная растяжка с резиновыми подпятниками. Тренога имеет основание в форме чаши-полусферы для крепления стрелы крана.

Стрела длиной 2 м позволяет производить плавное панорамирование. Большое сечение профиля (62х44 мм) обеспечивает жесткость и высокую грузоподъемность конструкции. Для компенсации веса установленной на кран камеры необходимо закрепить груз-противовес (приобретается отдельно). Балансировка конструкции осуществляется после установки грузов за счет винтового лифта задней части стрелы колесом, расположенным в зоне противовесов. Винтовые зажимы надежно фиксируют положение поворота и наклона стрелы.

Характеристики:

Длина крана в сложенном состоянии 150 см

Общая длина стрелы 200 см

Высота подъема камеры до 3 м

Высота трипода 80-155 см

Нагрузка 20 кг

Угол поворота по горизонтали 360˚

Угол наклона стрелы крана +60˚/-60˚

Материал стрелы – алюминиевый сплав

Сечение стрелы- 62х44 мм

Механизм управления наклоном камеры

Крепление к штативу с помощью ручки-фиксатора

Вынос камеры – 1,2 м

Колесо регулировки длины задней части стрелы

Съемные адаптеры шаровой базы: Ø75 мм и Ø100 мм

Длина площадки 37 см, ширина - 12,5 см

Диаметр профиля ног штатива 24 мм

Диаметр колес тележки 130 мм

Диаметр тележки 104 см

Вес стрелы 17,4 кг

Вес штатива 7,7 кг

Вес тележки 8,4 кг



