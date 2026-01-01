images
images
GreenBean Mechanic 265 операторский кран
GreenBean Mechanic 265 операторский кран

GreenBean Mechanic 265 операторский кран

GreenBean
Артикул: OLE-3832

Кран для использования исключительно с видеоголовой, имеющих шаровую базу-адаптер диаметром 75/100 мм для установки на стрелу. Нагрузка до 20 кг. Длина стрелы 2 м, высота подъема камеры до 3 м. Максимальная высота трипода - 150 см. Кран используется для плавного перемещения камеры по двум осям, включая диагональное движение, что увеличивает динамику съемки и позволяет снимать с очень высоких или низких ракурсов.

Описание

Основание крана - это тележка на колесах с максимальной нагрузкой до 200 кг. Алюминиевая операторская тележка с радиусом крепления для штатива 92 см легко раскладывается и фиксируется двумя винтами. Благодаря трем колесам диаметром 13 см тележку легко перемещать, каждое колесо оснащено тормозом. 

На тележке установлен алюминиевый штатив (тренога), регулируемый по высоте от 80 до 155 см. Прочность и жесткость штатива обеспечены за счет алюминиевого профиля диаметром 24 мм, а эффективное сопротивление кручению - за счет рамочной конструкции треноги. В комплект входит съемная раздвижная растяжка с резиновыми подпятниками. Тренога имеет основание в форме чаши-полусферы для крепления стрелы крана.

Стрела длиной 2 м позволяет производить плавное панорамирование. Большое сечение профиля (62х44 мм) обеспечивает жесткость и высокую грузоподъемность конструкции. Для компенсации веса установленной на кран камеры необходимо закрепить груз-противовес (приобретается отдельно). Балансировка конструкции осуществляется после установки грузов за счет винтового лифта задней части стрелы колесом, расположенным в зоне противовесов. Винтовые зажимы надежно фиксируют положение поворота и наклона стрелы.

Характеристики:

  • Длина крана в сложенном состоянии 150 см
  • Общая длина стрелы 200 см
  • Высота подъема камеры до 3 м
  • Высота трипода 80-155 см
  • Нагрузка 20 кг
  • Угол поворота по горизонтали 360˚
  • Угол наклона стрелы крана +60˚/-60˚
  • Материал стрелы – алюминиевый сплав
  • Сечение стрелы- 62х44 мм
  • Механизм управления наклоном камеры
  • Крепление к штативу с помощью ручки-фиксатора
  • Вынос камеры – 1,2 м
  • Колесо регулировки длины задней части стрелы
  • Съемные адаптеры шаровой базы: Ø75 мм и Ø100 мм
  • Длина площадки 37 см, ширина - 12,5 см
  • Диаметр профиля ног штатива 24 мм
  • Диаметр колес тележки 130 мм
  • Диаметр тележки 104 см
  • Вес стрелы 17,4 кг
  • Вес штатива 7,7 кг
  • Вес тележки 8,4 кг


Комплектация

  • Стрела крана GreenBean Mechanic 265
  • Штатив (трипод)
  • Тележка штативная с колесами
  • Сумки для хранения
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Что такое отраженная вспышка и как правильно ее использовать
Что такое отраженная вспышка и как правильно ее использовать
Как сделать КРУТЫЕ ФОТО без фотошопа
Как сделать КРУТЫЕ ФОТО без фотошопа
Godox V1 не за горами, берегись Profoto!
Godox V1 не за горами, берегись Profoto!
Выставка фото- и видеооборудования. Photo &amp; Imaging Expo в Шанхае
Выставка фото- и видеооборудования. Photo & Imaging Expo в Шанхае
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.