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GreenBean Mechanic 09 кран операторский
GreenBean Mechanic 09 кран операторский

GreenBean Mechanic 09 кран операторский

GreenBean
Артикул: MTG-2314

GreenBean Mechanic 09 кран операторский. Телескопический кран для использования с видеокамерами, камкордерами и DSLR камерами, в сложенном виде длина 2.1 м, вес стрелы 7 кг, вес груза 5 кг, длина стрелы 190 - 310 см, нагрузка до 8 кг.

Описание

Устройство применяется в профессиональной видеосъемке, позволяя быстро менять высоту точки съемки и придавая динамику отснятому материалу.

Основание крана представляет собой поворотный механизм с подшипниками качения, это позволит устанавливать кран на опору с резьбой 3/8" (дополнительно приобретаемые штативы, студийные пьедесталы и т.д.) и производить панорамирование на 360˚, без необходимости покупки дополнительных штативных голов. Винтовые зажимы надежно фиксируют положение поворота и наклона стрелы.

Прочность и жесткость конструкции крана обеспечена за счет алюминиевого профиля прямоугольного сечения, которое обеспечивает наибольшую прочность конструкции на изгиб и отсутствие вибраций во время работы с тяжелыми камерами при относительно небольшом весе крана в 7 кг. Максимальный вынос стрелы 1,9 м.

Благодаря телескопической конструкции базы для груза-противовеса весом 5 кг, обеспечивается быстрая балансировка системы. Груз фиксируется на стреле за счет предохранителя и шпильки.

Камера устанавливается на площадку крана с помощью стандартных резьбовых соединений 1/4" или 3/8" на кронштейне крана шириной 6 см. Длина площадки крана 20 см с наружным диаметром чаши 9 см.

Для установки видеоголовки с установочным диаметром 65 мм и 75 мм на площадку крана предусмотрена ручка-фиксатор с креплением через болт с гайкой (входит в комплект).

В комплекте нейлоновая сумка на молнии. Поролоновые стенки образуют ячейки, обеспечивающие бережную транспортировку и хранение.

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