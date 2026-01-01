GreenBean Mechanic 09 кран операторский

Описание

Устройство применяется в профессиональной видеосъемке, позволяя быстро менять высоту точки съемки и придавая динамику отснятому материалу.

Основание крана представляет собой поворотный механизм с подшипниками качения, это позволит устанавливать кран на опору с резьбой 3/8" (дополнительно приобретаемые штативы, студийные пьедесталы и т.д.) и производить панорамирование на 360˚, без необходимости покупки дополнительных штативных голов. Винтовые зажимы надежно фиксируют положение поворота и наклона стрелы.

Прочность и жесткость конструкции крана обеспечена за счет алюминиевого профиля прямоугольного сечения, которое обеспечивает наибольшую прочность конструкции на изгиб и отсутствие вибраций во время работы с тяжелыми камерами при относительно небольшом весе крана в 7 кг. Максимальный вынос стрелы 1,9 м.

Благодаря телескопической конструкции базы для груза-противовеса весом 5 кг, обеспечивается быстрая балансировка системы. Груз фиксируется на стреле за счет предохранителя и шпильки.

Камера устанавливается на площадку крана с помощью стандартных резьбовых соединений 1/4" или 3/8" на кронштейне крана шириной 6 см. Длина площадки крана 20 см с наружным диаметром чаши 9 см.

Для установки видеоголовки с установочным диаметром 65 мм и 75 мм на площадку крана предусмотрена ручка-фиксатор с креплением через болт с гайкой (входит в комплект).

В комплекте нейлоновая сумка на молнии. Поролоновые стенки образуют ячейки, обеспечивающие бережную транспортировку и хранение.