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Fotokvant KPP-20 настольное крепление для камеры или проектора
Fotokvant KPP-20 настольное крепление для камеры или проектора
Fotokvant KPP-20 настольное крепление для камеры или проектора
Fotokvant KPP-20 настольное крепление для камеры или проектора
Fotokvant KPP-20 настольное крепление для камеры или проектора

Fotokvant KPP-20 настольное крепление для камеры или проектора

Fotokvant
Артикул: DAN-9944

Fotokvant KPP-20 настольное крепление для камеры или проектора. 

Универсальное крепление оснащено шаровой головкой с диаметром резьмы 1/4 дюйма. Подойдет для небольших и нетяжелых проекторов, источников света, микрофонов и другой аппаратуры. Не царапает поверхность, имеет приятную матовую окраску. 

Описание

Fotokvant KPP-20 настольное крепление для камеры или проектора

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