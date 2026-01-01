Ваш город:
Москва
Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant KPP-20 настольное крепление для камеры или проектора.
Универсальное крепление оснащено шаровой головкой с диаметром резьмы 1/4 дюйма. Подойдет для небольших и нетяжелых проекторов, источников света, микрофонов и другой аппаратуры. Не царапает поверхность, имеет приятную матовую окраску.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter