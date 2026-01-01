Falcon Eyes AP-038 распорка

Технические характеристики:
- минимальная высота, см – 235
- максимальная высота, см – 380
- вес, кг – 2,8
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes AP-038 – стойка-распорка, может использоваться, как вертикальная опора переменной высоты для крепления студийного оборудования: зажимы для осветительных приборов, горизонтальные штанги и перекладины, системы установки фона. Она состоит из двух секций диаметром 40 и 45 мм, на торцах резиновые упоры, сверху распорки располагается пружинный амортизирующий патрон.
Технические характеристики:
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Grifon CL-22 – профессиональный универсальный зажим суперкламп. Используется для установки студийного оборудования на стойки или трубы диаметром от 13 до 55 мм или плоские поверхности. Оборудован переходником 5/8 дюйма с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма. Вес - 0,6 кг.
Shesha – двусторонний виниловый черный/белый фон.
Матовая поверхность идеально убирает возможные при фотосъемке блики. Изготовлен из ПВХ, что делает его износостойким, надежным, легким в уходе (можно мыть). Внутренняя труба позволяет установить фон на систему крепления фонов типа ворота, а также закрепить с помощью настенного крепления. Обратите внимание, что система установки фона в комплект не входит, ее нужно приобрести отдельно! Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер, м – 1,6х4. Вес - 4,2 кг.