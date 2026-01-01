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Falcon Eyes AP-038 распорка

Falcon Eyes AP-038 распорка

Falcon Eyes
Артикул: OLE-0852

Falcon Eyes AP-038 – стойка-распорка, может использоваться, как вертикальная опора переменной высоты для крепления студийного оборудования: зажимы для осветительных приборов, горизонтальные штанги и перекладины, системы установки фона. Она состоит из двух секций диаметром 40 и 45 мм, на торцах резиновые упоры, сверху распорки располагается пружинный амортизирующий патрон.

Описание

Технические характеристики:

  • минимальная высота, см – 235
  • максимальная высота, см – 380
  • вес, кг – 2,8

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