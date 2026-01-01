E-IMAGE EJ900K операторский кран комплект. 

Характеристики:
Стрела крана EJ900 - быстрая и простая в настройке, регулируемый угол крепления головки. Рычаг, удерживающий противовесы, можно выдвигать для обеспечения точного баланса камеры.
- Длина, см 140
- Допустимая нагрузка, кг 10
- Вес, кг 12
- Противовес, кг 15
Штатив GA101, двухсекционный
- Допустимая нагрузка, кг 60
- Минимальная высота, см 63,5
- Максимальная высота, см 140,5
- Длина в сложенном виде, см 85
- Материал алюминий
- Вес, кг 4,5
Тележка EI7004
- Диаметр основания, см 100
- Диаметр колёс, мм 100
- Наличие тормозов, есть
- Вес, кг 3,2
Вес, кг - 34,7.