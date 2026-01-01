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E-IMAGE EJ900K операторский кран комплект

E-IMAGE EJ900K операторский кран комплект

E-IMAGE
Артикул: MTG-0827

E-IMAGE EJ900K операторский кран комплект. 

Операторский кран E-Image в комплекте со штативом и тележкой на колесах.
Комплект обеспечивает надежность плавных движений и отличные ракурсы при каждой съемке.

Допустимая нагрузка - 10 кг. Максимальная высота - 140,5 см. Вес - 34,7 кг. 

Описание

Характеристики:

Стрела крана EJ900 - быстрая и простая в настройке, регулируемый угол крепления головки. Рычаг, удерживающий противовесы, можно выдвигать для обеспечения точного баланса камеры.

  • Длина, см 140
  • Допустимая нагрузка, кг 10
  • Вес, кг 12
  • Противовес, кг 15

Штатив GA101, двухсекционный

  • Допустимая нагрузка, кг 60
  • Минимальная высота, см 63,5
  • Максимальная высота, см 140,5
  • Длина в сложенном виде, см  85
  • Материал алюминий
  • Вес, кг 4,5

Тележка EI7004

  • Диаметр основания, см 100
  • Диаметр колёс, мм 100
  • Наличие тормозов, есть
  • Вес, кг 3,2

Вес, кг   -  34,7.

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