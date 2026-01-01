Артикул: OLE-1463

Kupo KCP-614 Adjustable Poly Holder кронштейн регулируемый многофункциональный

Регулируемый кронштейн состоит из центрального алюминиевого профиля и двух прочных раздвижных стальных держателей с черным порошковым покрытием, предотвращающим блики. Расcчитан на пенопластовые панели и панели из других материалов любой ширины от 91 cм до 156 cм. Выдвижной зажим, расположенный на конце каждого держателя, используется для крепления панелей параллельно полу, при этом кронштейн остается в вертикальном положении. Центральная алюминиевая трубка оснащена студийным пальцем стандартного диаметра длиной 14,5cм c фрезерованной плоской гранью на одной стороне для надежной установки на стойки С-Stand посредством крепёжной головки Grip Head KCP-200. П-образная рукоятка на центральной трубке облегчает перемещение или регулировку угла держателя панелей.