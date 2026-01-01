Характеристики:
- Размер 91-156 см
- Вес 2,5 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KCP-614 Adjustable Poly Holder кронштейн регулируемый многофункциональный
Регулируемый кронштейн состоит из центрального алюминиевого профиля и двух прочных раздвижных стальных держателей с черным порошковым покрытием, предотвращающим блики. Расcчитан на пенопластовые панели и панели из других материалов любой ширины от 91 cм до 156 cм. Выдвижной зажим, расположенный на конце каждого держателя, используется для крепления панелей параллельно полу, при этом кронштейн остается в вертикальном положении. Центральная алюминиевая трубка оснащена студийным пальцем стандартного диаметра длиной 14,5cм c фрезерованной плоской гранью на одной стороне для надежной установки на стойки С-Stand посредством крепёжной головки Grip Head KCP-200. П-образная рукоятка на центральной трубке облегчает перемещение или регулировку угла держателя панелей.
Характеристики:
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