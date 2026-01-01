KUPO KP-080PW Backdrop Paper Weight 80cm отвес для бумажного фона

Артикул: OLE-3540

Прочные алюминиевые пластины шириной 15 мм и длиной 80 см, соединяющиеся с помощью винтов резьбовых стандарта M4. Отвес предназначен для того, чтобы распрямить скручивающийся бумажный и пластиковый фон, хранившиеся в рулоне. С его помощью удобно выровнить фон и избежать перекосов. В комплекте винты для крепления.