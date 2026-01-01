KUPO KP-080PW Backdrop Paper Weight 80cm отвес для бумажного фона

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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Прочные алюминиевые пластины шириной 15 мм и длиной 80 см, соединяющиеся с помощью винтов резьбовых стандарта M4. Отвес предназначен для того, чтобы распрямить скручивающийся бумажный и пластиковый фон, хранившиеся в рулоне. С его помощью удобно выровнить фон и избежать перекосов. В комплекте винты для крепления.
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