images
images
images
images
images
images
images
images
-10 %
Godox VSM-H02 адаптер
Godox VSM-H02 адаптер
Godox VSM-H02 адаптер
Godox VSM-H02 адаптер
Godox VSM-H02 адаптер
Godox VSM-H02 адаптер
Godox VSM-H02 адаптер
Godox VSM-H02 адаптер

Godox VSM-H02 адаптер

Godox
Артикул: DAN-8712

Алюминевый адаптер Godox VSM-H02 - компактный разветвитель для установки в крепление «башмак» двух устройств с аналогичной монтажной пяткой, имеются два резьбовых отверстия 1/4''.

Описание

Адаптер Godox VSM-H02 обеспечивает комфортное разветвленное крепления для двух устройств, оснащенных монтажной пяткой под крепление «холодный башмак». Например: микрофоны, накамерные осветители или беспроводные радиосинхронизаторы, к одной фотокамере или любому другому держателю с таким же креплением.

Конструкция адаптера VSM-H02 призвана разместить больше оборудования на компактной камере или другом держателе. Крепления расположеные под углом друг к другу дают возможность установить целый комплект дополнительных аксессуаров и оборудований.

Адаптеры VSM-H02 имеет два отверстия с резьбой 1/4'' - одно сбоку на пластине и одно внизу на монтажной пятке, что позволяет установку адаптера на штативе и использование дополнительных держателей.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Портретная съемка дома
Портретная съемка дома
Магазин Фотогора. Grifon ZXZ-300 студийный моноблок
Магазин Фотогора. Grifon ZXZ-300 студийный моноблок
Лекция с мастер-класса &quot;Студийное оборудование и работа со светом&quot;
Лекция с мастер-класса "Студийное оборудование и работа со светом"
Phottix обновил софтбокс Easy
Phottix обновил софтбокс Easy
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.