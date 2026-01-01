Godox VSM-H02 адаптер

Описание

Адаптер Godox VSM-H02 обеспечивает комфортное разветвленное крепления для двух устройств, оснащенных монтажной пяткой под крепление «холодный башмак». Например: микрофоны, накамерные осветители или беспроводные радиосинхронизаторы, к одной фотокамере или любому другому держателю с таким же креплением.



Конструкция адаптера VSM-H02 призвана разместить больше оборудования на компактной камере или другом держателе. Крепления расположеные под углом друг к другу дают возможность установить целый комплект дополнительных аксессуаров и оборудований.

Адаптеры VSM-H02 имеет два отверстия с резьбой 1/4'' - одно сбоку на пластине и одно внизу на монтажной пятке, что позволяет установку адаптера на штативе и использование дополнительных держателей.