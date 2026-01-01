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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
KUPO KS-309 Mouse Pad противоскользящий коврик для мыши. Коврик для компьютерной мыши на прорезиненной нескользящей основе. Предназначен для подставок типа Tethermate. Легко моется мягким мылом и водой. Размер 152 х 152 мм. Вес 95 г. Максимальная допустимая рабочая температура 80°С. Материал резина, полиэстр.
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