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Aputure Pole Operated Yoke для Nova P600c кронштейн
Aputure Pole Operated Yoke для Nova P600c кронштейн
Aputure Pole Operated Yoke для Nova P600c кронштейн
Aputure Pole Operated Yoke для Nova P600c кронштейн
Aputure Pole Operated Yoke для Nova P600c кронштейн
Aputure Pole Operated Yoke для Nova P600c кронштейн

Aputure Pole Operated Yoke для Nova P600c кронштейн

Aputure
Артикул: MTG-0490

Aputure Pole Operated Yoke для Nova P600c кронштейн. 

Aputure Pole Operated Yoke - это кронштейн типа Yoke для установки осветителя NOVA P600c. Конструкция выполнена из алюминия и обеспечивает свободный наклон и поворот на 360°. Крепление 1 1/8″, размер 667 × 389 × 300 мм. 

Описание

Aputure Pole Operated Yoke для Nova P600c кронштейн

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