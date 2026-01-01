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Москва
Малая Семеновская 3с6
Aputure Pole Operated Yoke для Nova P600c кронштейн.
Aputure Pole Operated Yoke - это кронштейн типа Yoke для установки осветителя NOVA P600c. Конструкция выполнена из алюминия и обеспечивает свободный наклон и поворот на 360°. Крепление 1 1/8″, размер 667 × 389 × 300 мм.
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