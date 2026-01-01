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Москва
Малая Семеновская 3с6
Aputure Dual Head Yoke для Nova P600c кронштейн.
Dual Head Yoke - двойной кронштейн типа Yoke для установки сразу двух RGB панелей Nova P600c . Высокая конструкция обеспечивает свободный наклон каждого осветителя на 360°. Крепление - 1 1/8″. Размер - 802 × 720 × 87 мм.
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