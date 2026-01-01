Комплект состоит из KS474 + KS406 + KS416.
Характеристики:
- Материал алюминий
- Вес 218 г
- Допустимая нагрузка 8 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
KUPO KS-482 SK W/16mm Baby Receiver & Hex Baby Stud шарнирное крепление со стержнем 5/8". Шарнирное крепления Super Knuckle с круглым стержнем 16 мм и шестигранным стержнем 16 мм. Кронштейн из литого алюминия с двумя гнездами с шаровой головкой в каждом дает возможность блокировки в нужном положении. Ультрауниверсальное решение для установки и позиционирования.
Совместим с аксессуарами серии Super Knuckle (арт. KS4**).
Комплект состоит из KS474 + KS406 + KS416.
Характеристики:
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