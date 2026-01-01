Артикул: MTG-3298

KUPO KS-482 SK W/16mm Baby Receiver & Hex Baby Stud шарнирное крепление со стержнем 5/8". Шарнирное крепления Super Knuckle с круглым стержнем 16 мм и шестигранным стержнем 16 мм. Кронштейн из литого алюминия с двумя гнездами с шаровой головкой в каждом дает возможность блокировки в нужном положении. Ультрауниверсальное решение для установки и позиционирования.

Совместим с аксессуарами серии Super Knuckle (арт. KS4**).