Артикул: OLE-1536

KUPO KS-103 Versatile Swivel Adapter держатель шарнирный

Универсальный шарнирный держатель оснащен двумя студийными пальцами 5/8” (16мм): один с внутренней резьбой 3/8”, а другой - 1/4”. Позволяет устанавливать оборудование под нестандартными углами на стойках или присосках. Оба шарнирных штифта совместимы с креплениями baby socket, имеющимися на зажимах convi clamp и super viser.