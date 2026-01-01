Характеристики:
- Вес: 0.4 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
KUPO KS-103 Versatile Swivel Adapter держатель шарнирный
Универсальный шарнирный держатель оснащен двумя студийными пальцами 5/8” (16мм): один с внутренней резьбой 3/8”, а другой - 1/4”. Позволяет устанавливать оборудование под нестандартными углами на стойках или присосках. Оба шарнирных штифта совместимы с креплениями baby socket, имеющимися на зажимах convi clamp и super viser.
Характеристики:
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