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KUPO KPC-A1412 90 Degree crossover pipe clamp tube O.D. 42.4mm зажим для труб
KUPO KPC-A1412 90 Degree crossover pipe clamp tube O.D. 42.4mm зажим для труб

KUPO KPC-A1412 90 Degree crossover pipe clamp tube O.D. 42.4mm зажим для труб

Kupo
Артикул: OLE-3545

Зажим для трубы, изготовленный из алюминиево-магниевого сплава, обеспечивает быстрый и простой монтаж с использованием стандартного шестигранного ключа. Крепление осуществляется с помощью винта из оцинкованной стали диаметром 3/8 дюйма с обратной накаткой. Этот зажим подходит для труб с номинальным диаметром 1-1/4” и 1-1/2” по стандарту 40.

Описание

KUPO KPC-A1412 90 Degree crossover pipe clamp tube O.D. 42.4mm зажим для труб

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