KUPO KPC-A1412 90 Degree crossover pipe clamp tube O.D. 42.4mm зажим для труб

Артикул: OLE-3545

Зажим для трубы, изготовленный из алюминиево-магниевого сплава, обеспечивает быстрый и простой монтаж с использованием стандартного шестигранного ключа. Крепление осуществляется с помощью винта из оцинкованной стали диаметром 3/8 дюйма с обратной накаткой. Этот зажим подходит для труб с номинальным диаметром 1-1/4” и 1-1/2” по стандарту 40.