KUPO KPC-A1412 90 Degree crossover pipe clamp tube O.D. 42.4mm зажим для труб

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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Зажим для трубы, изготовленный из алюминиево-магниевого сплава, обеспечивает быстрый и простой монтаж с использованием стандартного шестигранного ключа. Крепление осуществляется с помощью винта из оцинкованной стали диаметром 3/8 дюйма с обратной накаткой. Этот зажим подходит для труб с номинальным диаметром 1-1/4” и 1-1/2” по стандарту 40.
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