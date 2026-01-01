Kupo KCP390 Off Camera Flash Spring Clamp пружинный зажим для выносной вспышки

Описание

Зажим может быть закреплен на плоской поверхности толщиной от 5 до 40 мм. Для крепления на стойки предусмотрен стержень диаметром 16 мм с резьбовым отверстием 3/8''.

Зажим поставляется с регулируемым холодным башмаком.

Вес изделия - 0,33 кг, максимальная нагрузка - 2кг.

Характеристики: