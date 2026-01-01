Kupo KCP390 Off Camera Flash Spring Clamp пружинный зажим для выносной вспышки

Зажим может быть закреплен на плоской поверхности толщиной от 5 до 40 мм. Для крепления на стойки предусмотрен стержень диаметром 16 мм с резьбовым отверстием 3/8''.
Зажим поставляется с регулируемым холодным башмаком.
Вес изделия - 0,33 кг, максимальная нагрузка - 2кг.
Характеристики:
- Диапазон захвата 5-40 мм
- Максимальная нагрузка 2 кг
- Крепление - разъем "горячий башмак", стандартный студийный палец 5/8" с внутренней резьбой 3/8"-16, втулка 5/8"
- Материал - сталь
- Цвет - черный
- Вес -0,33 кг