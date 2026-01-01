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Kupo KCP390 Off Camera Flash Spring Clamp пружинный зажим для выносной вспышки
Kupo KCP390 Off Camera Flash Spring Clamp пружинный зажим для выносной вспышки
Kupo KCP390 Off Camera Flash Spring Clamp пружинный зажим для выносной вспышки

Kupo KCP390 Off Camera Flash Spring Clamp пружинный зажим для выносной вспышки

Kupo
Артикул: NVF-9437

Kupo KCP390 Off Camera Flash Spring Clamp - пружинный зажим для выносной вспышки с шаровой головой.

Зажим изготовлен из алюминия, шаровая голова из стали. Он позволяет закрепить выносную вспышку на стойку или плоскую поверхность.


Описание

Зажим может быть закреплен на плоской поверхности толщиной от 5 до 40 мм. Для крепления на стойки предусмотрен стержень диаметром 16 мм с резьбовым отверстием 3/8''.

Зажим поставляется с регулируемым холодным башмаком.

Вес изделия - 0,33 кг, максимальная нагрузка - 2кг.

Характеристики:

  • Диапазон захвата 5-40 мм
  • Максимальная нагрузка 2 кг
  • Крепление - разъем "горячий башмак", стандартный студийный палец 5/8" с внутренней резьбой 3/8"-16, втулка 5/8"
  • Материал - сталь
  • Цвет - черный
  • Вес -0,33 кг

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