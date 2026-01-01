Характеристики:
- Хомут двойной, поворотный на 360°
- Диаметр захвата 48-51 / 48-51 мм, ширина хомута 30 мм
- Допустимая нагрузка 300 кг
- Вес 0.7 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
KUPO KCP-820 Slim Type Half Swivel Coupler хомут двойной (Ø48-51 + Ø48-51 ↓300). Легкие по весу и компактные по размеру профессиональные зажимы (хомуты, струбцины) KUPO сделаны из высокопрочного алюминиевого экструдированного профиля 6061.
Прочные, долговечные и в высокой степени безопасные. Подходят для установки к подвесным системам на трубки стандартных диаметров.
Характеристики:
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KUPO KCP-386 LED tube light clamp 38-42 mm dual держатель 2 шт. Зажим для быстрого крепления крепления светодиодных ламп Ø 38-42 мм (T-12). Резиновые накладки защищают лампу от царапин. Дополнительное резьбовое отверстие сбоку 3/8"-16F.
Мощный и надежный зажим Avenger C462-1 выдерживает нагрузку 500 кг.
KCP-831 HALF COUPLER
Хомут изготовлен из высокопрочного алюминиевого экструдированного профиля 6061, разработан для конструкций, где требуется грузоподъемность до 500 кг. Легкий и компактный, прочный и долговечный, безопасный в использовании. Хомут предназначен для установки на подвесные системы из труб стандартных диаметров. Подходит для использования с большими осветительными приборами.
GreenBean MegaClamp MC-095 – С-образный зажим. Предназначен для крепления осветительных приборов и другого студийного оборудования. Максимальная нагрузка, кг – до 80. Возможно крепление на трубах или балках диаметром 10–55 мм. Материал – алюминий.
Двойной поворотный на 360° хомут сделан из высокопрочного алюминиевого экструдированного профиля 6061. Фиксация гайкой.
Максимальная нагрузка 500 кг. Подходит для установки к подвесным системам на трубки стандартных диаметров.