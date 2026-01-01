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KUPO KCP-820 Slim Type Half Swivel Coupler хомут двойной (Ø48-51 + Ø48-51 ↓300)
KUPO KCP-820 Slim Type Half Swivel Coupler хомут двойной (Ø48-51 + Ø48-51 ↓300)

KUPO KCP-820 Slim Type Half Swivel Coupler хомут двойной (Ø48-51 + Ø48-51 ↓300)

Kupo
Артикул: MTG-2750

KUPO KCP-820 Slim Type Half Swivel Coupler хомут двойной (Ø48-51 + Ø48-51 ↓300). Легкие по весу и компактные по размеру профессиональные зажимы (хомуты, струбцины) KUPO сделаны из высокопрочного алюминиевого экструдированного профиля 6061.
Прочные, долговечные и в высокой степени безопасные. Подходят для установки к подвесным системам на трубки стандартных диаметров.

Описание

Характеристики:

  • Хомут двойной, поворотный на 360°
  • Диаметр захвата 48-51 / 48-51 мм, ширина хомута 30 мм
  • Допустимая нагрузка 300 кг
  • Вес 0.7 кг

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