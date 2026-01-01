KUPO KCP-820 Slim Type Half Swivel Coupler хомут двойной (Ø48-51 + Ø48-51 ↓300)

Арт. OLE-1471

KCP-831 HALF COUPLER

Хомут изготовлен из высокопрочного алюминиевого экструдированного профиля 6061, разработан для конструкций, где требуется грузоподъемность до 500 кг. Легкий и компактный, прочный и долговечный, безопасный в использовании. Хомут предназначен для установки на подвесные системы из труб стандартных диаметров. Подходит для использования с большими осветительными приборами.