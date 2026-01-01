Kupo KCP-605 держатель-зажим с цепью 15 см

Артикул: DAN-8951

Цепной зажим Kupo KCP-605 со шпильками Duel Baby 5/8” — это универсальная осветительная установка, которая позволяет устанавливать на трубу . Из-за гибкости его можно обернуть вокруг предметов необычной формы, таких как ветка дерева. Этот зажим оснащен двумя шпильками размером 5/8 дюйма (16 мм), один из которых установлен на задней части зажима, а другой под прямым углом на конце ручки, которая используется для регулировки натяжения при фиксации. Шпильки имеют рифленую текстуру, предотвращающую вращение приспособлений при фиксации на месте. Рычаг разблокировки имеет установочный винт с ручкой для предотвращения случайного открывания зажима, когда он зафиксирован на месте.