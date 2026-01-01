images
Kupo KCP-605 держатель-зажим с цепью 15 см

Kupo KCP-605 держатель-зажим с цепью 15 см

Kupo
Артикул: DAN-8951

Цепной зажим Kupo KCP-605 со шпильками Duel Baby 5/8” — это универсальная осветительная установка, которая позволяет устанавливать на трубу . Из-за гибкости его можно обернуть вокруг предметов необычной формы, таких как ветка дерева. Этот зажим оснащен двумя шпильками размером 5/8 дюйма (16 мм), один из которых установлен на задней части зажима, а другой под прямым углом на конце ручки, которая используется для регулировки натяжения при фиксации. Шпильки имеют рифленую текстуру, предотвращающую вращение приспособлений при фиксации на месте. Рычаг разблокировки имеет установочный винт с ручкой для предотвращения случайного открывания зажима, когда он зафиксирован на месте.

Описание

Kupo KCP-605 держатель-зажим с цепью 15 см

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Гений документальной фотографии Ли Фридлендер (Lee Friedlander)
Гений документальной фотографии Ли Фридлендер (Lee Friedlander)
Leica M Monochrom. Free yourself from colors
Leica M Monochrom. Free yourself from colors
Как выбирать вспышку. Советы профессионального фотографа
Как выбирать вспышку. Советы профессионального фотографа
Мастер Амбротипии: Творческий Путь Михаила Бурлацкого
Мастер Амбротипии: Творческий Путь Михаила Бурлацкого
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.