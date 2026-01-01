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Kupo KCP-417 Swivel mounting площадка с шарниром с пальцем 10 мм 3/8 дюйма

Kupo KCP-417 Swivel mounting площадка с шарниром с пальцем 10 мм 3/8 дюйма

Kupo
Артикул: OLE-1461

Kupo KCP-417 Swivel mounting площадка с шарниром с пальцем 10 мм 3/8 дюйма.

Держатель-адаптер с площадкой для установки осветительных приборов (Kino Flo 2' и 4') на стандартную стойку или C-Stand. Крепление в виде головки Grip Head - прочной шаровой головки с храповой рукояткой, которая обеспечивает возможность блокировки по всем осям.
Стержень с рифлением.

Описание

Характеристики:

  • Диаметр пальца 10 мм
  • Вес 0,715 кг

Комплектация

купо kupo адаптер

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