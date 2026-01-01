GreenBean MegaClamp MC-080 зажим-струбцина поворотный

На корпусе зажима также предусмотрено три резьбовых отверстия 3/8", позволяющих крепить дополнительные аксессуары или шпильки с соответствующей резьбой.
Зажим обеспечивает плавное вращение установленного оборудования на 360° вокруг своей оси с надёжной фиксацией при помощи стального винта, что позволяет точно настроить положение осветительного прибора или светоформирующего устройства.
Для безопасности зажим оснащён страховочным тросиком, предотвращающим случайное падение оборудования в процессе эксплуатации, монтажа и демонтажа.
Универсальность GreenBean MegaClamp MC-080 позволяет сократить количество используемых держателей и зажимов на съёмочной площадке.
Изготовленный из алюминиевого сплава методом гравитационного литья и стали, зажим отличается высокой прочностью и долговечностью, что делает его подходящим для работы с большими нагрузками.
Характеристики:
- Максимальная нагрузка 50 кг
- Допустимая нагрузка на шпигот 5/8": до 10 кг
- Материал: алюминиевый сплав и сталь
- Способность к вращению: 360°
- Диапозон зажима 25–80 мм
- Длина 225 мм
- Вес 1,86 кг