GreenBean MegaClamp MC-080 зажим-струбцина поворотный

Описание

На корпусе зажима также предусмотрено три резьбовых отверстия 3/8", позволяющих крепить дополнительные аксессуары или шпильки с соответствующей резьбой.

Зажим обеспечивает плавное вращение установленного оборудования на 360° вокруг своей оси с надёжной фиксацией при помощи стального винта, что позволяет точно настроить положение осветительного прибора или светоформирующего устройства.

Для безопасности зажим оснащён страховочным тросиком, предотвращающим случайное падение оборудования в процессе эксплуатации, монтажа и демонтажа.

Универсальность GreenBean MegaClamp MC-080 позволяет сократить количество используемых держателей и зажимов на съёмочной площадке.

Изготовленный из алюминиевого сплава методом гравитационного литья и стали, зажим отличается высокой прочностью и долговечностью, что делает его подходящим для работы с большими нагрузками.

Характеристики: