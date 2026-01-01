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GreenBean MegaClamp MC-080 зажим-струбцина поворотный
GreenBean MegaClamp MC-080 зажим-струбцина поворотный
GreenBean MegaClamp MC-080 зажим-струбцина поворотный
GreenBean MegaClamp MC-080 зажим-струбцина поворотный

GreenBean MegaClamp MC-080 зажим-струбцина поворотный

GreenBean
Артикул: OLE-2356

Мощный С-образный поворотный зажим предназначен для надёжного крепления крупногабаритного осветительного оборудования и других аксессуаров в студийных условиях на трубах или балках диаметром от 25 до 80 мм. Зажим оснащен подпружиненным храповым механизмом. Монтажные крепления для оборудования : втулка 9/8" с винтовым фиксатором, втулка 5/8" с винтовым креплением, выдвижной шпигот 5/8". Максимальная нагрузка до 50 кг (на шпигот 5/8" - 10 кг)


Описание

На корпусе зажима также предусмотрено три резьбовых отверстия 3/8", позволяющих крепить дополнительные аксессуары или шпильки с соответствующей резьбой.

Зажим обеспечивает плавное вращение установленного оборудования на 360° вокруг своей оси с надёжной фиксацией при помощи стального винта, что позволяет точно настроить положение осветительного прибора или светоформирующего устройства.

Для безопасности зажим оснащён страховочным тросиком, предотвращающим случайное падение оборудования в процессе эксплуатации, монтажа и демонтажа.

Универсальность GreenBean MegaClamp MC-080 позволяет сократить количество используемых держателей и зажимов на съёмочной площадке.

Изготовленный из алюминиевого сплава методом гравитационного литья и стали, зажим отличается высокой прочностью и долговечностью, что делает его подходящим для работы с большими нагрузками.

Характеристики:

  • Максимальная нагрузка 50 кг
  • Допустимая нагрузка на шпигот 5/8": до 10 кг
  • Материал: алюминиевый сплав и сталь
  • Способность к вращению: 360°
  • Диапозон зажима 25–80 мм
  • Длина 225 мм
  • Вес 1,86 кг

Комплектация

  • Зажим-струбцина GreenBean MegaClamp MC-080 поворотный
  • Ключ-шестигранник – 2 шт
  • Гарантийный талон

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