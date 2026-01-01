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Fotokvant RCL-S19 Super Clamp зажим суперкламп с муфтой
Fotokvant RCL-S19 Super Clamp зажим суперкламп с муфтой
Fotokvant RCL-S19 Super Clamp зажим суперкламп с муфтой
Fotokvant RCL-S19 Super Clamp зажим суперкламп с муфтой

Fotokvant RCL-S19 Super Clamp зажим суперкламп с муфтой

Fotokvant
Артикул: MTG-3318

Fotokvant RCL-S19 Super Clamp зажим суперкламп с муфтой. Универсальный держатель-зажим с муфтой для установки оборудования, захват которого гарантирует прочность охвата на любой поверхности и имеет пластиковые насадки, которые предотвращают повреждение поверхностей. На дисках муфты расположены четыре V-образные защелки для разных типов штанг - 5/8", 1/2", 3/8" и 1/4". Муфту и кламп можно использовать отдельно.

Описание

Fotokvant RCL-S19 Super Clamp зажим суперкламп с муфтой

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