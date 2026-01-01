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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant RCL-S19 Super Clamp зажим суперкламп с муфтой. Универсальный держатель-зажим с муфтой для установки оборудования, захват которого гарантирует прочность охвата на любой поверхности и имеет пластиковые насадки, которые предотвращают повреждение поверхностей. На дисках муфты расположены четыре V-образные защелки для разных типов штанг - 5/8", 1/2", 3/8" и 1/4". Муфту и кламп можно использовать отдельно.
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