Артикул: MTG-3318

Fotokvant RCL-S19 Super Clamp зажим суперкламп с муфтой. Универсальный держатель-зажим с муфтой для установки оборудования, захват которого гарантирует прочность охвата на любой поверхности и имеет пластиковые насадки, которые предотвращают повреждение поверхностей. На дисках муфты расположены четыре V-образные защелки для разных типов штанг - 5/8", 1/2", 3/8" и 1/4". Муфту и кламп можно использовать отдельно.