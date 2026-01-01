Avenger C464-1 зажим для труб с болтом М12 и гайкой-барашком

Артикул: OLE-2472

Зажим универсальный устанавливается на трубы и перекладины диаметром 48-52 мм с фиксацией. Оснащен специальным креплением с болтом М12 и гайкой-барашком и предназначен для установки дополнительного оборудования. Максимальная нагрузка 300 кг.