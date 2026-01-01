Avenger C464-1 зажим для труб с болтом М12 и гайкой-барашком

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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Зажим универсальный устанавливается на трубы и перекладины диаметром 48-52 мм с фиксацией. Оснащен специальным креплением с болтом М12 и гайкой-барашком и предназначен для установки дополнительного оборудования. Максимальная нагрузка 300 кг.
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