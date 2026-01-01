Required C-Stand 330 стойка-журавль серебро

Характеристики:
- Максимальная нагрузка 20 кг
- Посадочное крепление, 1/4", 5/8"
- Тип замка ног зажим
- Минимальная высота 1325 мм
- Максимальная высота 3300 мм
- C-Stand
- Цвет серебряный
Москва
Малая Семеновская 3с6
Стойка-журавль из нержавеющей стали усиленной конструкции для установки профессионального съёмочного оборудования. Максимальная нагрузка 20 кг. Максимальная высота 330 см, минимальная высота - 132,5 см. Независимая регулировка каждой ноги зажимами обеспечивает хорошую устойчивость даже на неровных поверхностях. Имеет мягкую накладку для удобной транспортировки. Крепленния 1/4" и 5/8". Цвет серебряный.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter