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Required C-Stand 330 стойка-журавль чёрная
Required C-Stand 330 стойка-журавль чёрная
Required C-Stand 330 стойка-журавль чёрная

Required C-Stand 330 стойка-журавль чёрная

REQUIRED
Артикул: OLE-3263

Стойка-журавль из нержавеющей стали усиленной конструкции для установки профессионального съёмочного оборудования. Максимальная  нагрузка 20 кг. Максимальная высота 330 см, минимальная высота - 132,5 см. Независимая регулировка каждой ноги зажимами обеспечивает хорошую устойчивость даже на неровных поверхностях. Имеет мягкую накладку для удобной транспортировки. Крепленния 1/4" и 5/8". Цвет черный.

Описание

Характеристики:

  • Максимальная нагрузка 20 кг
  • Посадочное крепление, 1/4", 5/8"
  • Тип замка ног зажим
  • Минимальная высота  1325 мм
  • Максимальная высота 3300 мм
  • C-Stand
  • Цвет черный

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