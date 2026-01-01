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KUPO KS-321B Studio C-Stand Rack держатель стоек
KUPO KS-321B Studio C-Stand Rack держатель стоек

KUPO KS-321B Studio C-Stand Rack держатель стоек

Kupo
Артикул: MTG-3293

KUPO KS-321B Studio C-Stand Rack держатель стоек. Сделанные из прочной стали с матовым чёрным покрытием, держатели для стоек C-Stands. Вместимость - 6 Си-Стендов или 5 Си-Стендов с головками и армами. В комплекте: держатель, винты с дюбелями для установки. Длина 33 см. Просвет 38 мм. Вес 4,2 кг. Нагрузка 60 кг. 

Описание

KUPO KS-321B Studio C-Stand Rack держатель стоек

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