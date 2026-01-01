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KUPO KS-225 16mm dia. Steel Tube Length 20" кронштейн удлинительный (50 см)

KUPO KS-225 16mm dia. Steel Tube Length 20" кронштейн удлинительный (50 см)

Kupo
Артикул: MTG-2753

KUPO KS-225 16mm dia. Steel Tube Length 20" кронштейн удлинительный (50 см). Удлинительная трубка Ø16 мм обычно используется вместе с KCP-200, разработана для установки аксессуаров. Кронштейн диаметром 5/8” обработан матовым покрытием, что усиливает трение при использовании с зажимом V головки grip head и сокращает блики.

Описание

Характеристики:

  • Длина 50 см
  • Вес 320 г
  • Диаметр 5/8" (16 мм)
  • Материал сталь

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