Артикул: MTG-2753

KUPO KS-225 16mm dia. Steel Tube Length 20" кронштейн удлинительный (50 см). Удлинительная трубка Ø16 мм обычно используется вместе с KCP-200, разработана для установки аксессуаров. Кронштейн диаметром 5/8” обработан матовым покрытием, что усиливает трение при использовании с зажимом V головки grip head и сокращает блики.

