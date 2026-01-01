Характеристики:
- Длина 50 см
- Вес 320 г
- Диаметр 5/8" (16 мм)
- Материал сталь
Москва
Малая Семеновская 3с6
KUPO KS-225 16mm dia. Steel Tube Length 20" кронштейн удлинительный (50 см). Удлинительная трубка Ø16 мм обычно используется вместе с KCP-200, разработана для установки аксессуаров. Кронштейн диаметром 5/8” обработан матовым покрытием, что усиливает трение при использовании с зажимом V головки grip head и сокращает блики.
Характеристики:
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