Kupo CT-BSB C Stand Base база стойки с системой "черепаха" 95 см

Характеристики:
- Высота 35 см
- Вес 3,5 кг
- Диаметр основания 95 см
- Допустимая нагрузка 30 кг
- Тип крепления U (втулка 29 мм)
Москва
Малая Семеновская 3с6
База для стойки C-Stand сделана из стали c черным порошковым покрытием,которая может быть использована в качестве очень низкой стойки для осветительных приборов или основания для различных выдвижных колонн.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter