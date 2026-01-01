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Kupo CT-BSB C Stand Base база стойки с системой "черепаха" 95 см

Kupo CT-BSB C Stand Base база стойки с системой "черепаха" 95 см

Kupo
Артикул: DAN-8024

База для стойки C-Stand сделана из стали c черным порошковым покрытием,которая может быть использована в качестве очень низкой стойки для осветительных приборов или основания для различных выдвижных колонн.

Описание

Характеристики:

  • Высота 35 см
  • Вес 3,5 кг
  • Диаметр основания 95 см
  • Допустимая нагрузка 30 кг
  • Тип крепления U (втулка 29 мм)

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