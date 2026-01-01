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KUPO CT-20MB-TUBE Black центральная колонна 152 см

KUPO CT-20MB-TUBE Black центральная колонна 152 см

Kupo
Артикул: OLE-1495

KUPO CT-20MB-TUBE Black центральная колонна 152 см

Стальная центральная колонна черного цвета с двумя телескопическими секциями идентична тем, что поставляются со стойками Master C-Stand и базой типа "черепаха". Колонна совместима с базами, оснащенными приемной втулкой 9/8"(28 мм). Может быть использована в качестве перекладины журавля.

Описание

Характеристики:

  • 2 колена, 3 секции
  • Диаметр секций 35, 30, 25 мм
  • Длина в сложенном виде 72 см
  • Максимальная длина 153 см
  • Крепление типа А (цапфа 5/8"(16 мм)
  • Материал сталь
  • Цвет черный
  • Вес 2.6 кг

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