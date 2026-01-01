Артикул: OLE-1495

KUPO CT-20MB-TUBE Black центральная колонна 152 см

Стальная центральная колонна черного цвета с двумя телескопическими секциями идентична тем, что поставляются со стойками Master C-Stand и базой типа "черепаха". Колонна совместима с базами, оснащенными приемной втулкой 9/8"(28 мм). Может быть использована в качестве перекладины журавля.

