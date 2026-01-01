Характеристики:
- 2 колена, 3 секции
- Диаметр секций 35, 30, 25 мм
- Длина в сложенном виде 72 см
- Максимальная длина 153 см
- Крепление типа А (цапфа 5/8"(16 мм)
- Материал сталь
- Цвет черный
- Вес 2.6 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
KUPO CT-20MB-TUBE Black центральная колонна 152 см
Стальная центральная колонна черного цвета с двумя телескопическими секциями идентична тем, что поставляются со стойками Master C-Stand и базой типа "черепаха". Колонна совместима с базами, оснащенными приемной втулкой 9/8"(28 мм). Может быть использована в качестве перекладины журавля.
Характеристики:
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