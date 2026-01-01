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KUPO 120M Junior Stand Extension телескопическая колонна 138 -228 см

KUPO 120M Junior Stand Extension телескопическая колонна 138 -228 см

Kupo
Артикул: OLE-1483

KUPO 120M Junior Stand Extension телескопическая колонна 138 -228 см

Двухсекционная колонна изготовлена из хромированной стали. Крепится в стандартную втулку 9/8". Может быть использована в качестве перекладины журавля.

Описание

Характеристики:

  • Материал хромированная сталь
  • 1 колено, 2 секции (диаметр 40, 35 мм)
  • Длина в сложенном виде 138 см
  • Минимальная длина 138 см
  • Максимальная длина 228 см
  • Крепление V (комбинированное: штифт 5/8", разъем 5/8", разъем 9/8")
  • Вес 4,9 кг

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