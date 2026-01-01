Характеристики:
- Материал хромированная сталь
- 1 колено, 2 секции (диаметр 40, 35 мм)
- Длина в сложенном виде 138 см
- Минимальная длина 138 см
- Максимальная длина 228 см
- Крепление V (комбинированное: штифт 5/8", разъем 5/8", разъем 9/8")
- Вес 4,9 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
KUPO 120M Junior Stand Extension телескопическая колонна 138 -228 см
Двухсекционная колонна изготовлена из хромированной стали. Крепится в стандартную втулку 9/8". Может быть использована в качестве перекладины журавля.
Характеристики:
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