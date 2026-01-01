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Avenger A2025LJ C-Stand 25 стойка для студийного оборудования
Avenger A2025LJ C-Stand 25 стойка для студийного оборудования
Avenger A2025LJ C-Stand 25 стойка для студийного оборудования
Avenger A2025LJ C-Stand 25 стойка для студийного оборудования

Avenger A2025LJ C-Stand 25 стойка для студийного оборудования

Avenger
Артикул: DAN-3112

Стойка Avenger A2025LJ C-Stand 25 для студийного оборудования.

Стальная хромированная стойка со съемной центральной колонной для установки студийного оборудования весом до 10 кг. Максимальная высота - 253 см. Длина в сложенном состоянии - 110 см. Вес - 5 кг. Диаметр основания - 95 см.

Описание

Трехсекционная стойка, в верхней части снабжена гнездовым креплением диаметром 17,5 мм для установки приборов с лирой.

Характеристики:

  • вес - 5900 г
  • длина в сложенном виде - 110 см
  • максимальная высота - 222 см
  • максимальная нагрузка - 10 кг

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