Характеристики:
- Стойка с 3 секциями и 2 фиксаторами
- Допустимая нагрузка: 10кг
- Максимальная высота: 155 см
- Ноги складываются в одну плоскость для удобства хранения
Москва
Малая Семеновская 3с6
Avenger A2016DCB стойка C-Stand 16 со съемным основанием черная стальная. Черная стойка из хромированной стали со съемной центральной колонной из 3 секций с 2 фиксаторами. Снабжена съемной базой для удобства транспортировки. Максимальная нагрузка - 10 кг, максимальная высота - 1,55 м.
Характеристики:
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