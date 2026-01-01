Артикул: MTG-2105

Avenger A2016DCB стойка C-Stand 16 со съемным основанием черная стальная. Черная стойка из хромированной стали со съемной центральной колонной из 3 секций с 2 фиксаторами. Снабжена съемной базой для удобства транспортировки. Максимальная нагрузка - 10 кг, максимальная высота - 1,55 м.