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Avenger A2016DCB стойка C-Stand 16 со съемным основанием черная стальная
Avenger A2016DCB стойка C-Stand 16 со съемным основанием черная стальная
Avenger A2016DCB стойка C-Stand 16 со съемным основанием черная стальная
Avenger A2016DCB стойка C-Stand 16 со съемным основанием черная стальная
Avenger A2016DCB стойка C-Stand 16 со съемным основанием черная стальная

Avenger A2016DCB стойка C-Stand 16 со съемным основанием черная стальная

Avenger
Артикул: MTG-2105

Avenger A2016DCB стойка C-Stand 16 со съемным основанием черная стальная. Черная стойка из хромированной стали со съемной центральной колонной из 3 секций с 2 фиксаторами. Снабжена съемной базой для удобства транспортировки. Максимальная нагрузка - 10 кг, максимальная высота - 1,55 м.

Описание

Характеристики:

  • Стойка с 3 секциями и 2 фиксаторами
  • Допустимая нагрузка: 10кг
  • Максимальная высота: 155 см
  • Ноги складываются в одну плоскость для удобства хранения

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