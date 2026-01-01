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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Avenger A2014 колонна для стоек C-Stand 14 стальная хромированная. 3-х секционная колонна из хромированной стали, в верхней части штифт-адаптер 16мм, в нижней части штифт-адаптер 28мм. Вес: 2.2 kg. Длина В Сложенном Виде: 68 cm.
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