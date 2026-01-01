Avenger A2009CB основание для стоек C-Stand стальное черное

Описание

Стойки серии Century со съемной центральной колонной - универсальные стойки с уникальной конструкцией, которые позволяют использовать базу отдельно в качестве стойки для света или с колоннами различной длины, чтобы решать широкий круг фотографических задач. База может использоваться отдельно в качестве очень низкой стойки или с колоннами разной высоты. База снабжена гнездовым креплением 28мм. Ноги складываются в одну плоскость для удобства хранения.