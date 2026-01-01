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Avenger A2009CB основание для стоек C-Stand стальное черное
Avenger A2009CB основание для стоек C-Stand стальное черное

Avenger A2009CB основание для стоек C-Stand стальное черное

Avenger
Артикул: MTG-2102

Avenger A2009CB основание для стоек C-Stand стальное черное. Вес: 3.1 kg. Макимальный диаметр ножек: 95 cm. Длина в сложенном виде: 27 cm.

Описание

Стойки серии Century со съемной центральной колонной - универсальные стойки с уникальной конструкцией, которые позволяют использовать базу отдельно в качестве стойки для света или с колоннами различной длины, чтобы решать широкий круг фотографических задач. База может использоваться отдельно в качестве очень низкой стойки или с колоннами разной высоты. База снабжена гнездовым креплением 28мм. Ноги складываются в одну плоскость для удобства хранения.

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