SmallRig 2046B адаптер установочный NATO Clamp to Arri Rosette Adapter

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Адаптер SmallRig 2046B NATO Clamp to Arri Rosette Adapter для студийного оборудования.
Адаптер дает возможность быстрой установки и демонтажа дополнительного оборудования. Изготовлен из алюминия. Размер - 36x32x18 мм. Вес - 36 г.
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