images
images
images
images
images
SmallRig 2046B адаптер установочный NATO Clamp to Arri Rosette Adapter
SmallRig 2046B адаптер установочный NATO Clamp to Arri Rosette Adapter
SmallRig 2046B адаптер установочный NATO Clamp to Arri Rosette Adapter
SmallRig 2046B адаптер установочный NATO Clamp to Arri Rosette Adapter
SmallRig 2046B адаптер установочный NATO Clamp to Arri Rosette Adapter

SmallRig 2046B адаптер установочный NATO Clamp to Arri Rosette Adapter

SmallRig
Артикул: DAN-4988

Адаптер SmallRig 2046B NATO Clamp to Arri Rosette Adapter для студийного оборудования.

Адаптер дает возможность быстрой установки и демонтажа дополнительного оборудования. Изготовлен из алюминия. Размер - 36x32x18 мм. Вес - 36 г.

Описание

SmallRig 2046B адаптер установочный NATO Clamp to Arri Rosette Adapter

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Схема света по правилу да Винчи. Снимаем с одним источником
Схема света по правилу да Винчи. Снимаем с одним источником
Видеография. Часть 2. Виды перемещений при видеосъемке
Видеография. Часть 2. Виды перемещений при видеосъемке
Вводный урок студийной фотосъемки часов с использованием базового начального оборудования
Вводный урок студийной фотосъемки часов с использованием базового начального оборудования
Выставка фото- и видеооборудования. Photo &amp; Imaging Expo в Шанхае
Выставка фото- и видеооборудования. Photo & Imaging Expo в Шанхае
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.